ИНФОРУМ В САМАРЕ

В год 100-летия Союза журналистов России на территории всех федеральных округов в крупнейших регионах страны проходит серия медиафорумов.

26 июля образовательный практикум «ИНФОРУМ» пройдет в Самаре.

Площадкой для проведения форума станет ГТРК «Самара».



Организаторы – Союз журналистов России, Администрация Губернатора Самарской области и региональное отделение Союза журналистов.

В работе «ИНФОРУМа» примут участие руководители и журналисты областных, городских, районных печатных и электронных СМИ, интернет изданий.

В рамках форума будут организованы специальные тематические площадки. Приглашенные федеральные эксперты проведут мастер-классы и форсайт-сессии. В открытии «ИНФОРУМа» планируется участие врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Программа ИНФОРУМА