В Самаре прошел пятый ИНФОРУМ СЖР

На площадке ГТРК «Самара» собрались руководители и журналисты областных, городских, районных печатных и электронных СМИ, интернет изданий, блогеры, представители пресс-служб.



Первой поприветствовала участников форума секретарь Союза журналистов России, руководитель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова.



«В этом году не только Союз журналистов России отмечает столетний юбилей, но и наша областная организация. Этот юбилей мы отметим в декабре, — отметила Ирина Цветкова. – Неслучайно «Инфорум» собрал нас в прекрасной студии ГТРК «Самара». Коллектив компании во главе с Еленой Крыловой является одним из лучших в холдинге ВГТРК. В нашем регионе много профессиональных журналистов и изданий, имеющих высшие награды. И мы всегда с гордостью говорим об их успехах».

Ирина Цветкова напомнила коллегам о том, что 19 июля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ об установлении почетных званий «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ». «Надеюсь, самарские журналисты получат это звание одними из первых», — сказала Ирина Цветкова.

Свое видеообращение прислал и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев: «Привет Самара, привет «Инфорум»! После Кемерово Иваново, Омска и Нарьян-Мара пришла ваша очередь принимать наш форум. Каждый понимает его название по-своему. Информационный, инновационный… Это образовательный практикум. Нам обязательно нужно встречаться, разговаривать друг с другом, делиться опытом. К вам в Самару приехали интересные спикеры из Москвы и других городов страны. Желаю вам успеха!»



На тему «Журналистика и общество» в большой студии ГТРК с участниками медиафорума общались Алексей Вишневецкий, заместитель председателя Союза журналистов России,

Елена Летичевская, руководитель Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области, Светлана Жданова, руководитель Управления Роскомнадзора по Самарской области, Юлия Загитова, Секретарь Союза журналистов России, Максим Сычев, директор по стратегическому развитию Рекламного альянса издателей.

После основной сессии журналисты приняли участие в мастер-классах приглашенных экспертов.



Для представителей печатных СМИ выступили Иван Печищев, эксперт проекта «Моя округа», преподаватель Пермского университета и Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России.

Для телевизионщиков – Александр Топорин, шеф-редактор Телеканала 360 и Роман Лямшин, заместитель директора, начальник службы информационных программ ГТРК Самар.

И всех конечно объединил Интернет и его безграничные возможности. О настоящем и будущем Интернет СМИ, о блогах и проникновении Интернета во все традиционные средства массовой информации говорили Даниил Запятой, директор по региональному развитию Агентства «Социальные сети», Александр Белоновский, Секретарь Союза журналистов, главный редактор журнала «Профиль» и Михаил Буданов, руководитель направления новых медиа Yota.



В закрытии ИНФОРУМа принял участие глава региона Дмитрий Азаров.



Он поблагодарил организаторов за то, что Самара вошла в число городов, выбранных для проведения такого значимого журналистского форума.

«В нашем регионе блестящие журналистские традиции, — уверен Дмитрий Азаров. — Здесь в «Самарское газете» работал журналист Максим Пешков, который говорил, что родился в Нижнем Новгороде, духовно – в Казани, а как литератор и журналист – в Самаре. Журналист Эдуард Кондратов – удивительный человек, которым мы восхищаемся. Для тех, кто знал его лично или читал его книги, он является маяком честности, таланта и доброты. Одна из его книг называется «И все же… быть добру! Заметки о самарском сегодня». Это может быть девизом всей журналистики».

Также он отметил, что очень важна честность СМИ – самарское журналистское общество должно за это бороться.



Дмитрий Азаров наградил Ирину Цветкову, Секретаря Союза журналистов России и председателя Самарской областной организации Союза журналистов России, знаком «За заслуги перед Самарской областью».

На будущий год организаторы ИНФОРУМа обещали вернуться в Самару с новой программой.

ФОТОГРАФИИ С ИНФОРУМА





