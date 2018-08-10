8 августа в горном районе Кабардино-Балкарии трагически погибли военнослужащие Росгвардии

. Бойцам-альпинистам неоднократно приходилось вступать в бой с боевиками и террористами. И они неизменно выходили победителями.

Это были настоящие защитники Родины, которые не пасовали перед трудностями, сознательно выбирая и в жизни и в бою самый сложный путь.

Страна потеряла хороших людей, классных спортсменов, настоящих мужчин и воинов. Самарская областная организации Союза журналистов России выражает соболезнование семьям и близким погибших.