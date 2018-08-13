Система скидок для членов СЖР

Союз журналистов России и компания «РОСЮГКУРОРТ» начали реализацию «Программы «Журналист», предоставляющую скидки для членов СЖР и их семей при бронировании санаторно-курортных путевок.

Эта идея возникла во время мартовского визита председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева в Краснодар.

Для получения преференций член СЖР должен пройти регистрацию на официальном сайте РОСЮГКУРОРТА в разделе «Программа «Журналист»

После проведения менеджерами РОСЮГКУРОРТА проверки данных члена СЖР, он получает на почту логин и пароль для доступа в личный кабинет, где имеет возможность осуществить бронирование путевок для себя и членов своей семьи с учетом скидок.

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Сегодня СКО «РОСЮГКУРОРТ» является крупным принимающим туристическим оператором курортов Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик), Кавказских Минеральных Вод (Ессентуки, Кисловодск, Нальчик, Железноводск) и Крыма (Ялта, Саки, Алушта, Севастополь), состоит в ассоциации туристических операторов города Сочи — Некоммерческое Партнерство «Большой Сочи, на базе которой было создано официальное бюро по размещению зрителей и болельщиков Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014 года, и которое являлось официальным туроператором Всемирных Хоровых Игр в 2016 году.

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