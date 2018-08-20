Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на круглый стол «Итоги волонтерского лета»

22 августа 2018 г., Дом журналиста. Начало в 11:00

Мероприятие проходит в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.

В ходе «круглого стола» планируется подвести итоги работы за истекший летний период самарских волонтеров, обсудить вопросы перспектив, опыта и традиций волонтерского движения Самарской области. Обмен мнениями и волонтерскими практиками состоится при активном участии в беседе волонтеров «серебряного возраста», без которых в последнее время не обходится ни одно крупное социально значимое мероприятие. Они поделятся планами работы и своими наработками. На мероприятии также обсудят вопросы взаимодействия с властями, познакомят с интересными и значимыми волонтерскими программами, акциями, мероприятиями.

В круглом столе примут участие: руководители департамента по делам молодежи Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», активисты других волонтерских организаций.

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Аглиулина Танзиля