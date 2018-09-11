VIII областная спартакиада по мини-гольфу

Приглашаем вас стать участниками VIII областной спартакиады по мини-гольфу среди сотрудников СМИ,
блоггеров и PR-специалистов
Дата: 22 сентября 2018г.
Начало в 10:30
Место проведения — ГБОУ школа-интернат №117 (ул. Майская, 49)
Организаторы — Министерство спорта Самарской области, Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа» и Самарская областная организация Союза журналистов России.
Спартакиада по мини-гольфу среди сотрудников СМИ, блоггеров и PR-специалистов проводится с целью повышения спортивного мастерства участников и популяризации мини-гольфа в Самарской области, а также для формирования потребности в здоровом образе жизни и вовлечения сотрудников СМИ в регулярные занятия физической культурой и спортом.
Программа соревнований:
10:30-10:45 — регистрация участников
10:45-11:00 — построение участников, открытие соревнований;
11:00-14:00 – общий старт, соревнования;
14:00-14:30 – подведение итогов и награждение.
Приглашаем редакционные коллективы принять участие в Чемпионате и представить команду игроков в количестве 3-4 человек.
Для участия необходимо прислать заявку ( форма прилагается) до 14 сентября в Союз журналистов по электронной почте или факсу.
Тел. для справок:
332-02-72
Елена Володина