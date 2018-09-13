Областной конкурс для профессиональных и юных журналистов «Волшебство детства»

Открыт прием заявок на областной конкурс «Волшебство детства», организованный в рамках объявленного в России Десятилетия детства. Конкурс посвящен 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России, 100-летию системы дополнительного образования детей в России и 50-летию телестудии «Товарищ».

К участию в конкурсе приглашаются:

— журналисты (редакции) телеканалов, радиостанций, периодических печатных изданий, интернет-изданий различных форм собственности, а также фотографы Самарской области;

— школьники, пишущие или снимающие для школьных изданий, сайтов учреждений общего и дополнительного образования.

Номинации

«Волшебство детства». На конкурс представляются материалы о талантливых детях и подростках Самарской области.

«Свет сердца». Представляются материалы о талантливых педагогах в рамках празднования 100-летия дополнительного образования детей в России и Самарской области.

«Дом с волшебными окнами». Номинация посвящается 80-летию пребывания Дворца детского и юношеского творчества в особняке Наумова. Представляются материалы о педагогах Дворца, его объединениях, исторические очерки и др.

К участию в конкурсе принимаются материалы, размещённые в эфире или опубликованные в печатных или электронных изданиях с 1 января до 1 ноября 2018 года.

Конкурсные заявки и листы согласия на обработку и распространение персональных данных принимаются в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (443010 Самара, ул. Куйбышева, 151, библиотека) до 17.00 1 ноября 2018 года включительно.

Также работы могут быть поданы по электронному адресу: bibl@pioner-samara.ru

Куратор конкурса — педагог-организатор Самарского Дворца детского и юношеского творчества, руководитель движения «Самарик и друзья» Мария Сергеевна Пашинина,

тел. 8 92 77 28 05 39.

Учредители конкурса — Самарская областная организация Союза журналистов России, ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества».

Форма заявки и требования, предъявляемые к материалам смотрите в Положении.