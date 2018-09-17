Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 18 сентября 2018 г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«Россия — великие открытия»
Информационный повод:
Начало проведения в Самарской области цикла концертов «Россия — великие открытия», посвященных отечественным путешественникам и исследователям
Участники:
1. Буцыков Дмитрий Юрьевич – инициатор и художественный руководитель проекта, руководитель ансамбля народных инструментов Самарской филармонии «ВолгаФолк Бэнд»;
2. Дюльдина Юлия Петровна — педагог-организатор Центра социализации молодёжи, координатор литературного конкурса в рамках Проекта;
3. Кривчиков Сергей Валерьевич — режиссер, автор концертных программ;
4. Макаров Сергей Владимирович — актер Самарского театра юного зрителя.
В рамках пресс-конференции планируется подробно рассказать о проекте, его значении и запланированных мероприятиях.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена