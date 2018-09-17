Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 18 сентября 2018 г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста Тема:

«Россия — великие открытия» Информационный повод:

Начало проведения в Самарской области цикла концертов «Россия — великие открытия», посвященных отечественным путешественникам и исследователям Участники:

1. Буцыков Дмитрий Юрьевич – инициатор и художественный руководитель проекта, руководитель ансамбля народных инструментов Самарской филармонии «ВолгаФолк Бэнд»;

2. Дюльдина Юлия Петровна — педагог-организатор Центра социализации молодёжи, координатор литературного конкурса в рамках Проекта;

3. Кривчиков Сергей Валерьевич — режиссер, автор концертных программ;

4. Макаров Сергей Владимирович — актер Самарского театра юного зрителя.

В рамках пресс-конференции планируется подробно рассказать о проекте, его значении и запланированных мероприятиях.



Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Володина Елена