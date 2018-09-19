18 сентября в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная уникальному циклу концертно-просветительских программ «Россия – великие открытия».





С сентября по декабрь текущего года в образовательных учреждениях и домах культуры области состоятся выступления самарских музыкантов и драматических артистов, посвященные выдающимся отечественным путешественникам и исследователям. Вместе с профессионалами на сцену выйдут примут юные чтецы – победители школьных конкурсов, проведенных организаторами специально для этого проекта.

По словам, режиссера и автора концертных программ Сергея Кривчикова, благодаря коллаборации истории, отечественного музыкального и литературного искусства, эти концерты будут интересны не только детям, но и взрослым. Кроме того, многие музыкальные и литературные произведения прозвучат на самарских сценах впервые.

Как отметила солистка Самарского академического театра оперы и балета, участница проекта Наталья Бондарева, очень ценно, что в данном проекте зритель притягивается именно классикой, но при этом в действительно доступной форме. И что еще немаловажно, это будет необычно и познавательно для самих артистов.

Инициатор и художественный руководитель проекта – лауреат международных конкурсов, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, основатель и руководитель ансамбля народных инструментов Самарской филармонии «ВолгаФолк Бэнд» Дмитрий Буцыков.

«Мы посвящаем проект «Россия – великие открытия» пятилетию ансамбля «ВолгаФолк Бэнд», это новая ступень в нашем творчестве. Надеемся, что проект привлечет молодого слушателя в концертные залы, усадит юных читателей за интересные познавательные книги, воспитает у ребят чувство гордости родной страной и ее людьми», — рассказал Дмитрий Буцыков.

Проект реализуется при партнерском участии Центра социализации молодежи Министерства образования Самарской области, Самарской государственной филармонии, Агентства социокультурных технологий Министерства культуры Самарской области, Самарской организации Союза композиторов России, Самарской областной организации Союза журналистов России, музыкального салона «Сириус», авторской мастерской Екатерины Сосиной.

Первый концерт состоится уже 24 сентября в оздоровительном лагере «Березки» г.о. Новокуйбышевск. Вход на все концертные выступления – свободный. В завершение цикла планируется проведение гала-концерта в одном из концертных залов Самары.