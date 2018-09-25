Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на круглый стол

Дата: 26 сентября 2018 г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста Тема:



«Система социальной поддержки в Самарской области»

Мероприятие проходит в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.

В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:

— Что представляет собой система социальной защиты?

— Приоритетные направления служб соцзащиты

— Меры социальной поддержки в Самарской области

— Система реабилитационных центров, социальных учреждений губернии

— Реформа системы соцподдпержки: переход от категорий к адресности

В круглом столе примут участие: представители министерства социально-демографической политики, профильного комитета Самарской Губернской Думы, службы социальной защиты, реабилитационных центров, общественных ветеранских организаций и др.

Аккредитация по тел:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Володина Елена