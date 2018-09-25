Приглашаем вас на круглый стол
Дата: 26 сентября 2018 г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«Система социальной поддержки в Самарской области»
Мероприятие проходит в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
— Что представляет собой система социальной защиты?
— Приоритетные направления служб соцзащиты
— Меры социальной поддержки в Самарской области
— Система реабилитационных центров, социальных учреждений губернии
— Реформа системы соцподдпержки: переход от категорий к адресности
В круглом столе примут участие: представители министерства социально-демографической политики, профильного комитета Самарской Губернской Думы, службы социальной защиты, реабилитационных центров, общественных ветеранских организаций и др.
Аккредитация по тел:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Володина Елена