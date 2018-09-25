Медиа-Форум «Диалог Культур»

7-9 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже пройдет XIII Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур».

Форум проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России, Европейской Федерации журналистов, Международной Академии Телевидения и Радио, а также Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Уже на протяжении двенадцати лет «Диалог Культур» является крупнейшей международной площадкой на территории России для обмена мнениями и профессиональным опытом между представителями различных направлений традиционной журналистики и новых медиа. В этом году в работе Форума примут участие более 400 журналистов из 35 стран мира и 60 регионов России.

Одна из главных целей нашего Форума — привлечение к созданию новой позитивной среды, обращенной к России зарубежными СМИ, представляющими страны Евросоюза, СНГ и Лиги Арабских государств.

Молодые журналисты, в рамках своего пребывания в Северной столице, получат уникальную возможность не только запечатлеть Санкт-Петербург и его окрестности, но и провести съемки в залах и хранилищах Государственного Эрмитажа, которые лягут в основу их собственных сюжетов «Санкт-Петербург своими глазами».

Организаторы приглашают на «Диалог Культур» молодых корреспондентов, тележурналистов, редакторов, фотографов, блогеров и медиа-экспертов, которые смогут представить на Медиа-Форуме свои мультимедийные трансграничные проекты, рассказывающие о реалиях и преобразованиях, происходящих в области, что, на наш взгляд, заслуживает внимания зарубежных коллег.

Условия участия можно найти на странице проекта: http://dialogueofcultures.ru и на сайте Медиаконгресса http://mediacongress.ru