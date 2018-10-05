В областной Союз журналистов требуется специалист пресс-службы
Общие требования к соискателю:
Высшее журналистское или филологическое образование. Опытный пользователь ПК. Коммуникабельность, дипломатичность, хорошие организаторские качества, навыки письменной и устной коммуникации, инициативность, желание работать.
Обязанности:
— взаимодействие со СМИ;
— организация мероприятий;
— подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ (печатные, электронные и интернет), пресс-клипинг по итогам размещения;
— мониторинг СМИ.
— администрирование Интернет-сайта: обновление разделов, документов, условий, новостных лент и пр.;
— отслеживание информации об организации в СМИ, поддержание положительного информационного фона, создание информационных поводов.
Условия:
Оформление в соответствии с ТК, соц. пакет, 5/2, з/п по итогам собеседования, бонусы.
Полный рабочий день на территории работодателя.
Гарантируем интересную работу, незаменимый опыт и возможность реализовать себя.
З/п от 20 000 руб.