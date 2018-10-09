10 октября 2018 в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза в Доме журналиста пройдет круглый стол «Рабочие профессии — спрос и предложения». Начало в 11:00.



Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в мероприятии

В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:

— Какие профессии сегодня являются особо востребованными?

— Что делается для стимулирования молодежи к выбору рабочих профессий?

— Как изменилась ситуация на рынке рабочих профессий после вхождения Самарской области в движение WorldSkills?

— В чем эффективность дуального обучения?

— Как предприятия готовят рабочую смену?

В круглом столе примут участие представители управления профтехобразования, колледжей, организаторы WorldSkills, участники системы дуального профобразования — (ОАО «Кузнецов», АО «РКЦ «Прогресс», ОАО «Салют», и др.), представители учреждений среднего профессионального образования Самарской области — Поволжского государственного колледжа; Самарского машиностроительного колледжа; Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова; Самарского колледжа сервиса производственного оборудования; Самарского металлургического колледжа, промышленных предприятий, центра профессиональной ориентации.

Аккредитация по тел:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Жильцова Лина