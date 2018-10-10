Самарские журналисты покорили «Атлант»

Съемочная группа самарского Центра спортивной подготовки сборных команд Самарской области Министерства спорта стала лауреатом XIII Международного фестиваля спортивных фильмов «Атлант», завершившийся в Липецке.

В этом году в конкурсную программу самарцы представили 17 фильмов, в том числе и три видеоклипа о культурной программе ЧМ-2018 по футболу, которая прошла в Самаре на волжском пляже. А съемочная группа самарского Центра спортивной подготовки сборных команд Самарской области Министерства спорта стала лауреатом!.

В номинации «Лучшая телепрограмма/телепередача» самарцы — автор-ведущий, член Союза журналистов России Сергей Волков и оператор-режиссер Сергей Руженский - заняли второе место с киноработой «Кулинарный поединок». В фильме известные тренеры и спортсмены губернии перед летней Олимпиадой-2016 в бразильском Рио-2016 соревновались на берегу Волги — кто лучше приготовит волжскую уху и шашлыки, вспоминая памятные события Олимпийских игр, где они были участниками.

От всей души поздравляем коллег

с заслуженной наградой,

желаем неоднократно повторить успех

и прочно закрепиться в «большом кино»!

О Фестивале

Международный фестиваль спортивных фильмов «Атлант» проводится в Липецке раз в два года. Фестиваль входит в четверку ведущих мировых кинофорумов. И если в 2005 году, когда всё только начиналось, в фестивале принимали участие 40 работ из 14 стран, то уже в 2016 году в четырёх номинациях международного конкурса «Спорт и личность», «Спорт и общество», «Лучший художественный фильм о спорте» и «Верность олимпийским идеалам» (и в номинации российского конкурса «Лучшая телепрограмма») участвовали 100 работ из 32 стран.

«Атлант» не только пропагандирует физическую культуру и спорт, он еще и помогает молодым кинематографистам получить путевку в «большое» кино — они участвуют в конкурсной программе наравне с маститыми кинематографистами.

Его организатором является администрация Липецкой области при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России. Жюри «Атланта»-2018 возглавил известный российский кинодраматург и кинорежиссер спортивного кино, лауреат Государственной премии России за фильм «Такая она игра» Александр Марьямов.