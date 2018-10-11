«Превращение шпалеры в TAPISERIA»

12 октября 2018 г. в Доме журналиста откроется выставка самарской художницы, члена Союза Художников России и Российского Творческого Союза Художников Дины Ковалевой.

Начало в 12:00.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в открытии новой экспозиции.



Tapissier – (с французского) переводится, как мастер(ица) ковроделия.

На экспозиции представлены работы, как в традиционном виде ткачества, так и варианта современных модернизаций и экспериментов. Автор хочет рассказать общественности о возможностях данного искусства. Показать, что оно во все не ретроградно, а напротив современно и дает массу возможностей молодым и зрелым художникам для реализации своих идей и замыслов.

Творчество Дины Ковалевой хорошо известно в Самаре и за ее пределами. Она участник многочисленных всероссийских, зональных и областных выставок. Участник международных симпозиумов и пленэров. Ее можно назвать ярким представителем современного искусства таписерии (гобелен) и станковая живопись.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Танзиля Аглиулина