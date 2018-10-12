Требуются рабочие

Очередной круглый стол – совместный проект редакции газеты «Волжская коммуна» и Самарской организации Союза журналистов России – был посвящен обучению рабочим профессиям в регионе.

Сегодня свыше 50% школьников региона после 9-го класса продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Для сравнения: в 2010-м этот показатель составлял около 40%. Во многом таких результатов удалось добиться благодаря включению Самарской области в движение WorldSkills. Его цель – повышение престижа рабочих профессий. В этом году студент Поволжского государственного колледжа 19-летний фрезеровщик Михаил Воронцов стал лучшим на европейском этапе чемпионата WorldSkills в Будапеште.

О востребованности рабочих профессий на региональном рынке труда говорил руководитель управления профессионального образования министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов. Сегодня есть спрос на специалистов в машиностроении, нефтегазопереработке — потребность в этих специалистах выросла в два раза за последние годы, а колледжи ежегодно увеличивают набор на 10%. На некоторые специальности есть конкурс.

Дуальное обучение позволяет сократить период адаптации выпускников на производстве. Дуальное — это такая организация учебного процесса, когда половину времени учащиеся проводят в аудиториях, а половину – непосредственно в цехах предприятий. Об опыте дуального образования рассказали представители РКЦ «Прогресс» Евгений Ширкунов и ПАО «Салют» Наталья Канавина. А руководители колледжей отметили, что обучение рабочим профессиям ведется с учетом цифровой экономики. Появляются и новые профессии, например, оператор беспилотных летательных аппаратов.