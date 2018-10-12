Цвет, свет и душевное тепло

12 октября в Доме журналиста открылась выставка Дины Ковалевой, яркого представителя современного искусства таписерии (гобелен). Основные мотивы представленных работ — растительный и животный мир, образы людей, мир фантазии. Каждое полотно ярко раскрывает индивидуальный творческий почерк художника.



Таписсерия — искусство создания тканого декоративного полотнища — требует колоссального терпения и опыта. По сути, хороший ткач – это живописец-творец, использующий вместо красок шелковые нити. Рукотворность, фактурность, цветовая насыщенность авторских произведений придают им сильный эмоциональный акцент в интерьере.

Юлия Галочкина, главный редактор журнала «Самара и губерния», член Правления областного Союза журналистов:

«Дом журналиста сегодня полон цвета, света и тепла. Всё это исходит от автора, потому что Дина весёлый, добрый, энергичный человек.

У нас хорошая, здоровая «тусовка» художников — никто не конкурирует между собой, все являются коллегами и радуются успехам друг друга».

Дина Богусонова, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств:

«Дина занимается магическим видом творчества. Старинные шпалеры и гобелены были пронизаны символикой. И современный художник, создавая гобелен, по сути, делает то же самое: наполняет полотно новыми символами. Это медитация с помощью множества нитей…».



Дина Ковалева, автор работ:

«Мне хотелось показать, что шпалера может быть разной. И в современном искусстве есть масса возможностей, которые могут использовать и молодые художники, и опытные мастера для создания неповторимых образов.

Особенно хочу поблагодарить мою семью, которая вдохновляет на творчество. Вы — мой самый надёжный тыл».

Выставка продлится в течение месяца и открыта с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Вход свободный.