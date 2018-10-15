Аллея журналистской солидарности

18 октября к 100 летнему юбилею областного Союза журналистов на Самарской набережной будет заложена аллеи журналистской солидарности. Начало в 11:00.
Место проведения – 4-я очередь самарской набережной
Программа:
11:00 Молебен у Софийского Собора
11:30 Высадка аллеи
11:45 Торжественная церемония открытия аллеи
к деятельности средств массовой информации региона
принять участие в мероприятии
К юбилею областного Союза журналистов на Самарской набережной будет заложена аллеи журналистской солидарности. Всего будет высажено 25 каштанов. Это дерево было выбрано не случайно, ведь каштан — символ заботы, мудрости и доблести. Деревья, сплетаясь корнями, создают живой щит от засухи и урагана. Так и журналистское сообщество стоит на защите гласности и демократических принципов, отстаивая справедливость и заботясь о благополучии гражданского общества.
Чтобы показать преемственность поколений в акции примут участие не только руководители ведущих СМИ региона и действующие журналисты, но и уважаемые всеми ветераны журналистики, а также те, кто делает первые шаги в профессии, либо только мечтает найти свое место в медийном пространстве – студенты.