Аллея журналистской солидарности

18 октября к 100 летнему юбилею областного Союза журналистов на Самарской набережной будет заложена аллеи журналистской солидарности. Начало в 11:00.

Место проведения – 4-я очередь самарской набережной

Программа:

11:00 Молебен у Софийского Собора

11:30 Высадка аллеи

11:45 Торжественная церемония открытия аллеи

Приглашаем всех причастных

к деятельности средств массовой информации региона

принять участие в мероприятии

К юбилею областного Союза журналистов на Самарской набережной будет заложена аллеи журналистской солидарности. Всего будет высажено 25 каштанов. Это дерево было выбрано не случайно, ведь каштан — символ заботы, мудрости и доблести. Деревья, сплетаясь корнями, создают живой щит от засухи и урагана. Так и журналистское сообщество стоит на защите гласности и демократических принципов, отстаивая справедливость и заботясь о благополучии гражданского общества.

Чтобы показать преемственность поколений в акции примут участие не только руководители ведущих СМИ региона и действующие журналисты, но и уважаемые всеми ветераны журналистики, а также те, кто делает первые шаги в профессии, либо только мечтает найти свое место в медийном пространстве – студенты.