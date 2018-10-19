17 октября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась фотовыставка «Собрание кадров», посвященная сразу двум юбилеям – 10-летию Фотобъединения областного Союза журналистов и 100-летию Союза журналистов Самарской области.





В экспозиции более 200 работ самых разнообразных жанров: репортаж, пейзаж, портрет, стрит и макро съемка и многое другое.

Участники проекта – содружество творческих людей различных возрастов, взглядов и направлений, объединенных общим чувством – любовью к фотографии.





Всего на выставке представлено работы 30 фотографов, каждый из них в разные годы принимал участие в деятельности Фотообъединения областного Союза журналистов, многие продолжают активную работу по продвижению фотоискусства в регионе и сегодня.

Список авторов: Валерий Афанасьев, Екатерина Афанасьева, Павел Бурочкин, Алена Войнова, Алексей Голяков, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Владимир Иванов, Максим Калинин, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Георгий Майоров, Евгений Мелехин, Николай Муханов, Дмитрий Недыхалов, Полина Попова (Кубарева), Владимир Привалов, Юрий Стрелец, Тимур Соловьев, Денис Тюленев, Николай Федорин, Александр Филиппов, Георгий Фролов, Николай Цветков, Наталья Шинкевич.

Ирина Цветкова,

Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов:

«Эта выставка некое подведение итогов работы Фотообъединения. За 10 лет сделано очень много: несколько десятков фотовыставок, не счесть количество мастер-классов и фототуров.

Чего стоит только фотоконкурс «Самарский взгляд», который входит в топ лучших фотосостязаний проводимых в регионах России. 1000 участников со всей страны и из-за рубежа. И это тоже достижение членов Фотообъединения. На будущий год фотоконкурс отметит 10-летний юбилей. Работа продолжается и совсем скоро – в ноябре, нас ждет новый проект в исполнении наших фотографов».

За 10 лет через творческое объединение прошло более 200 фотографов губернии. Сегодня в его костяк входит более 50 человек. Самым активным на церемонии открытия юбилейной выставки председатель Союза журналистов вручила дипломы за значительный вклад в развитие фотоискусство губернии.

Музыкальным подарком юбилярам и всем гостям выставки стало блестящее выступление Наталья Бондарева, лауреата премии «Самарская Театральная муза», солистки Самарского академического театра оперы и балета.



Гости выставки





В рамках творческого проекта пройдет серия встреч с фотографами объединения-юбиляра.

Программа творческих встреч в рамках юбилейного проекта:

18 октября (четверг), 19:00, «Фотослежка за природой»

Владимир Привалов и Николай Федорин, члены художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, члены Союза фотохудожников России, фотографы-пейзажисты, члены жюри фотоконкурса «Самарский взгляд»

23 октября (вторник), 19:00, «Как выиграть в любом фотоконкурсе? Мифы и реальность»

Сергей Курочкин, член художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, победитель и лауреат фотоконкурсов (областные, всероссийские, международные), в том числе победитель фотоконкурса «Самарский взгляд 2016»

26 октября (пятница), 18:00, «Фотопутешествие по Монголии. Ярко! Опасно?»

Наталья Шинкевич, ответственный секретарь Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, фотограф-пейзажист

30 октября (вторник), 19:00 «Стрит-фотография глазами смелых»

Георгий Фролов и Елена Демидова, члены Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, лауреаты фотоконкурсов

1 ноября (четверг), 19:00 «Как не спугнуть ню-модель?»

Георгий Майоров и Дмитрий Недыхалов, члены художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, члены жюри фотоконкурса «Самарский взгляд»

Выставка продлится до 3 ноября.

Вход свободный!

16+

Время работы галереи:

Вторник – пятница с 10.00 до 20.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00

Выходной: понедельник.

Адрес: 443110, Россия, Самара, пр. Ленина, 14А

Самарская областная универсальная научная библиотека,

Галерея «Новое пространство»

(846) 332 68 39 – Танзиля Аглиулина, руководитель пресс-службы областного Союза журналистов, координатор Фотообъединения областного Союза журналистов.

Авторы фото — Сергей Курочкин и Вениамин Крайнов.