ЛЕГЕНДЫ САМАРСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ — ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ

В Доме журналиста состоялась встреча профессиональных журналистов со студентами отделения журналистики Самарского университета имени С.П. Королёва и старшеклассниками самарских школ, мечтающими о журналистской профессии. Мероприятие прошло в рамках проекта «Легенды самарской журналистики», приуроченного к 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России.



Шестая по счёту встреча была посвящена Валерию Иванову, основателю и первому главному редактору газеты «Тольяттинское обозрение», впервые вышедшей в 1996 году. Эта газета в своё время буквально всколыхнула общественность публикациями об истинном криминальном положении дел вокруг АвтоВАЗа и его продукции – вазовских автомобилях. Но АвтоВАЗ не был единственной главной темой. Главным образом газета писала про город, делала открытыми процессы управления городом.



Сергей Курт-Аджиев, главный редактор интернет-портала «Парк Гагарина», и Антонина Верченова, главный редактор издательства «БМВ и К», лично знали легендарного журналиста, работали с ним в некоторых проектах, поэтому могли говорить о Валерии. Дали понять, из каких черт характера состояла личность этого журналиста и человека. Как предмет для начала разговора присутствующим был показан фильм «Самарские судьбы» о Валерии Иванове.

Валерий Евгеньевич Иванов, журналист, известный общественный деятель, Почётный гражданин города Тольятти, первым получил премию «Золотое перо губернии». Именно он поднял издание – «Тольяттинское обозрение» – на небывалую высоту, сделав ему тираж на основе контента, за счёт публикаций газеты. Именно он анатомировал темы криминалитета и коррупции, вложил всё это в публикации «Тольяттинского обозрения». Газету в те годы расхватывали в киосках, как горячие пирожки.

Становление журналиста Иванова проходило в Самаре, где он учится в университете, его материалы выходили в газетах «Все и всё», «Миллион», «Презент», «Комсомольская правда» и «Самарское обозрение».

«Валерий был уникальным человеком, с ним было интересно общаться и интересно работать, — вспоминает Антонина Верченова. – Многие задаются вопросом, почему ему удалось с нуля поднять газету на завидную высоту, а другим – нет. Полагаю, все дело в сильном характере этого человека и в чистых помыслах».

29 апреля 2002 года в Тольятти Валерий Иванов был убит возле подъезда дома, в котором жил. Он немного не дожил до 33 лет, он многое что смог бы ещё сделать…

Самарская областная организация Союза журналистов России учредила ежегодную премию имени Валерия Иванова «С открытым забралом», которой награждаются журналисты, наиболее ярко проявившие профессиональную принципиальность и смелость.



Автор фото — Сергей Курочкин.