31 октября в Доме журналиста газета «Волжская коммуна» и региональное отделение Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза проводят круглый стол на тему: «Жилая застройка в Самарской области и решение проблемы обманутых дольщиков». Начало в 11:00.
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
— Принципы планирования городской среды и выдача разрешений на строительство
— Качество строительства — вопросы безопасности
— Жилая застройка и парковки
— Изменения в законодательстве по долевому строительству
— Как решается проблема обманутых дольщиков в Самарской области
— Ипотека как стимулирование спроса на жилье
В круглом столе примут участие представители областного Министерства строительства, Департамента градостроительства Самары, Госстройнадзора, строительных компаний, а также банков, работающих с ипотекой.
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Аглиулина Танзиля,
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Лина Жильцова