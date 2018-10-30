31 октября в Доме журналиста газета «Волжская коммуна» и региональное отделение Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза проводят круглый стол на тему: «Жилая застройка в Самарской области и решение проблемы обманутых дольщиков». Начало в 11:00.

В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:

— Принципы планирования городской среды и выдача разрешений на строительство

— Качество строительства — вопросы безопасности

— Жилая застройка и парковки

— Изменения в законодательстве по долевому строительству

— Как решается проблема обманутых дольщиков в Самарской области

— Ипотека как стимулирование спроса на жилье

В круглом столе примут участие представители областного Министерства строительства, Департамента градостроительства Самары, Госстройнадзора, строительных компаний, а также банков, работающих с ипотекой.

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332-68-39

Аглиулина Танзиля,

332-02-72

Лина Жильцова