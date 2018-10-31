Утрата. Не стало Рафгата Набиуловича Аглиулина

31 октября на 76-ом году ушел из жизни член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Бердэмлек» Рафгат Набиулович Аглиулин.

Он был настоящим профессионалом, преданным своей работе, талантливым журналистом и добрым человеком.

Правление Самарской областной организации Союза журналистов России глубоко скорбит в связи с кончиной Рафгата Набиуловича и выражает соболезнование его родным и близким.

Прощание с Рафгатом Набиуловичем состоится

1 ноября в 10:00

по адресу ул. Георгия Димитрова, д.97, кв. 124.