Ситуация в сфере жилищного строительства

31 октября 2018 года в Доме журналиста состоялся круглый стол на тему «Жилая застройка в Самарской области и решение проблемы обманутых дольщиков». Мероприятие прошло в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и областной организации Союза журналистов России, посвященного 100-летию творческого Союза. В круглом столе приняли участие представители министерства строительства Самарской области, Государственной инспекции строительного надзора Самарской области, строительных компаний, банков, работающих с ипотекой, дольщики.

Эксперты затронули темы жилой застройки, планировки территории, ипотеки в качестве стимулирования спроса на жилье. Поднимались вопросы, касающиеся застройщиков: выдача разрешений на строительство, безопасное и качественное возведение жилья, изменения в законодательстве по долевому строительству. Обсудили и вопрос решения проблемы обманутых дольщиков в Самарской области. Этот вопрос находится на постоянном личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По его инициативе в прошлом году было положено начало системной работе по решению проблемы обманутых дольщиков. И в этом направлении есть значительные результаты.

Как отметил руководитель департамента развития строительного комплекса и контроля (надзора) в сфере строительства министерства строительства Самарской области Сергей Абрамович, сейчас в Самарской области осталось 38 проблемных объектов: 26 в Самаре и по 6 в Тольятти и в Волжском районе. Еще 12 объектов находятся в зоне риска. Все они под контролем областного правительства. В 2018 году планируется удовлетворить права 1100 участников долевого строительства. Кстати, 77% из них уже получили новое жилье.

Руководитель департамента госуслуг, проектной деятельности, территориального планирования и земельных ресурсов министерства строительства Самарской области Александр Золотарев рассказал о последовательности этапов порядка получения застройщиками разрешений на строительство. По его словам, по закону срок составляет 7 рабочих дней. Но значительная часть поступающих заявлений не всегда соответствует требованиям, поэтому сроки затягиваются или застройщики получают отказ.

По словам участников круглого стола, время стихийной и точечной застройки в регионе прошло. За последние несколько лет сфера приведена в порядок.

Руководитель Северо-Западного управления по надзору за строительством объектов гражданского и производственного назначения Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Геннадий Лукьяненко считает: чтобы уложиться в реальные сроки строительства в условиях сегодняшней нестабильной экономической ситуации, надо иметь грамотно составленный пакет документов и финансовую состоятельность. Сегодня, отмечает он, практически никто этим похвастаться не может. Поэтому сроки действительно затягиваются, что сказывается и на качестве строительства. По его словам, те застройщики, которые относятся к строительству ответственно, а не по принципу «пришли заработать и ушли», строят качественно, так как заинтересованы в продолжении работы на строительном рынке и в сохранении собственной репутации.

С представителями банковской сферы обсудили вопросы ставок кредитования строительных компаний и актуальности такого инструмента, как ипотека. Эксперты отметили, что вероятность увеличения срока строительства очень мала, если финансирование производится на достаточно крупные лимиты — до 80% от стоимости проекта. При наличии такого кредитования строительная компания может качественно и в срок работы завершить.

Об изменениях в законодательстве, касающемся долевого строительства, рассказал Сергей Абрамович. Новшества направлены на защиту прав участников долевого строительства, дополнительные требования к застройщикам, которые привлекают денежные средства, на полноценное нормативное регулирование в этой сфере, чтобы минимизировать просрочку сдачи объектов строительства, снизить претензии дольщиков к качеству построенного жилья. С июля этого года введено понятие специализированный застройщик: для обычного гражданина такой термин в определении компании сразу формирует понимание, что это действительно застройщик, а не многопрофильная компания с различными видами деятельности.