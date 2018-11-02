ЛЕГЕНДЫ САМАРСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ — ВЛАДИМИР НАГАНОВ

В Доме журналиста состоялась встреча профессиональных журналистов со студентами отделения журналистики Самарского университета имени С.П. Королёва, мечтающими о журналистской профессии. Мероприятие прошло в рамках проекта «Легенды самарской журналистики», приуроченного к 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России.

Нынешняя встреча была посвящена Владимиру Наганову, известному самарскому журналисту, экс-редактору областной газеты «Волжская Коммуна». Борис Кожин, кинодокументалист, Виталий Добрусин, автор цикла «Самарские судьбы» и Антонина Верченова, главный редактор издательства «БМВ и К» рассказали о своих личных встречах с талантливым журналистом и необыкновенным человеком — Владимиром Нагановым.

На посту главного редактора «Волжской коммуны» Владимир Наганов проработал более шести лет, с лета 2001-го по начало 2008-г . За этот период главное областное издание и его сотрудники не раз отмечались наградами регионального и федерального уровня. Требовательность и высокий профессионализм руководителя одной из старейших российских газет во многом способствовали успеху всего коллектива в феврале 2006-го, когда по итогам творческого конкурса «Волжская коммуна» была включена в «Золотой фонд российской прессы».

Владимир Яковлевич Наганов имеет несколько правительственных наград, отмечен почетным знаком «За самоотверженный труд во благо земли Самарской», заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Фотографии — Сергей Курочкин.