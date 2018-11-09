ЭЙНШТЕЙН – ЗАКЛИНАТЕЛЬ ХАОСА

8 ноября в Дом журналиста открылась выставка самарской художницы, члена Союза художников России Полины Горецкой

В экспозицию вошло 11 работ автора и на каждая посвящена Альберту Энштейну.

Портреты великого физика в разных вариантах — на половине представленных картин. Вот картина, давшая название выставке. Эйнштейн задумчив, с неизменной трубкой и чашечкой кофе. На картине рядом, вопреки ее названию, «Кофе и Эйнштейн в утреннем хаосе», великого ученого нет, о нем рассказывает обстановка комнаты, из которой он, может быть, только что вышел.

На нынешней выставке тема Эйнштейна развивается музыкально — в разных тональностях. Есть тут и «Эйнштейн в ми-мажоре» в праздничных малиновых тонах. И «Эйнштейн в соль-мажоре», где появляются грустные мотивы и преобладают тревожные желтые тона. А вот «Эйнштейн и скрипка». Великий ученый здесь — словно на грани безумия. И как продолжение музыкальных парадоксов — экспрессивная картина «Контрабас».

Созвучны с миром Эйнштейна, парадоксальным и непредсказуемым, и картины Горецкой по мотивам «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Героиня этой сказки и Мартовский Заяц словно бы увидены глазами великого ученого. Близок этому миру и веселый абсурдный мир на картине «Трое в лодке, нищета и собаки» — вольная интерпретация мотивов знаменитого романа Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Собак на картине действительно не одна, как у писателя, а две. Причем обе, как видно, получили музыкальное образование. Особенно впечатляет песик, от души растягивающий меха гармошки. Тут же — матрос с веслом и странный персонаж со скрипкой, напоминающий Альберта Эйнштейна.

Вполне вписывается в этот мир Эйнштейнианы и картина «Конструктор с папиросой», хотя по теме она близка нашей повседневности.

Произведения на выставке удачно дополняются поэтическими комментариями Натальи Эскиной, журналиста и музыковеда, давней поклонницы творчества Полины Горецкой. На открытии выставки можно было приобрести недавно вышедшую книжку Эскиной – в ней рассказывается о творчестве самарской художницы, текст сопровождается фотографиями и репродукциями ее работ. «Полина Горецкая в многоцветном мире» — так называется эта книжка.

По материалу газеты «Волжская коммуна».

Об авторе

Полина Евгеньевна Горецкая Окончила Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина (1991 г.), Самарскую Государственную Академия Культуры и Искусств (1998г.) Член Союза художников России, живописец, работает в жанре портрета, натюрморта и тематической картины. Постоянный участник и дипломант городских, областных, региональных и всероссийских выставок.

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Танзиля Аглиулина