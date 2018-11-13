К 100-летию СЖР

13 ноября в Москве стартовали мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Союза журналистов России.

Для гостей из регионов были организованы обзорные экскурсии по редакциям крупнейших федеральных каналов и редакций печатных изданий. Региональные журналисты, также посетили министерства и ведомства, отвечающие за реализацию национальных проектов.

Делегация Самарской области приняла участие во встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Председатель Самарской областной организации Союза журналистов России, шеф-редактор «Свежей газеты. Культура» Ирина Цветкова задала вопрос о перспективах поддержки регионального издания. Она рассказала о том, что газета издается небольшим тиражом, за счёт регионального бюджета. Издание востребовано, представляет интересные материалы о культурной жизни области, но существующего тиража недостаточно.

Министр культуры Российской Федерации отметил, что при существующем локальном формате финансирование издания должно осуществляться из региональных бюджетов. Однако «если газета будет интересна аудитории разных регионов и будет освещать события Года театра, шансы на получение федеральной субсидии будут гораздо выше», – отметил он. Также Владимир Мединский напомнил о возможности информационной поддержки издания цифровыми ресурсами Министерства культуры Российской Федерации, в частности, на портале «Культура.рф».