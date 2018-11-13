Конкурс имени Эдуарда Кондратова 2018

Областной Союз журналистов и Администрация г.о. Самара объявляют о проведении творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова.

Заявки принимаются до 26 ноября 2018 года.

Эдуард Кондратов – известный самарский журналист и литератор, почетный гражданин города. Благодаря его творчеству о Самаре знают не только по всей России, но и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья.

Конкурс направлен на повышение престижа творческих профессий. Главная его цель – выявление наиболее талантливых авторов, которые рассказывают о нашем родном городе.

Традиционно по итогам конкурса будут присуждены две премии: одна в области журналистики и одна в области литературы.

Церемония награждения лауреатов состоится в декабре.

Приглашаем журналистов и литераторов к участию в конкурсе.

Положение о конкурсе размещено здесь

Телефон оргкомитета: 333-65-48.