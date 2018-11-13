НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!

Уважаемые друзья и коллеги!

В тяжелом состоянии находится наш с вами коллега Александр Копейка, который долгие годы входил в состав Секретариата Союза журналистов России.

Он много сделал для развития нашей организации и защиты журналистов, ни одно мероприятие творческого союза не проходило без его активного участия.

Его нынешнее состояние связано с осложнениями тяжелого заболевания. Требуется ежедневный специализированный уход и дорогостоящие медикаменты.

Александр Константинович нуждается в нашей поддержке. Давайте вместе поможем ему справиться с тяжелой жизненной ситуацией.

Сбор средств для поддержки Александра Константиновича Копейки осуществляется на его карту СБЕРБАНКА №4274278049200820.

Банковские реквизиты

Счет 40817810938265517279

Московский банк Сбербанка России г. Москва

БИК 044525225

Корр.счет 30101810400000000225

ИНН 7707083893

КПП 773643001

Заранее благодарим за помощь.

Ирина Цветкова, председатель Самарской областной организации

Союза журналистов России