Заседание Общественного совета Акции «Благородство 2018″

9 ноября в Доме журналиста состоялось первое заседание Общественного Совета Акции «Благородство». В этом году Акция посвящена 100-летию областного Союза журналистов



В этом году в оргкомитет поступило более 200 заявок из 9 городов и 20 районов области.

На заседании была рассмотрена часть заявок, лучшие из которых были отобраны для рассмотрения на финальной встречи совета. Члены Общественного Совета продолжат свою работу в ближайшее время.

Уже известна дата церемонии награждения лауреатов акции 2018 года — 10 декабря. Как и в прошлые годы итоговое мероприятие пройдет в ДК Железнодорожников им. А. С. Пушкина. Вход на мероприятие свободный.