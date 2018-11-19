Ирине Цветковой вручили почетную награду РФ

14 ноября в Москве поздравляли журналистов России со знаменательной датой — 100-летним юбилеем образования профессионального Союза. На торжественных мероприятиях присутствовала и самарская делегация. В результате в копилке областного Союза журналистов появилась значительная награда.

Ведомственную медаль Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За взаимодействие» вручили председателю Самарской областной организации Союза журналистов России Ирине Цветковой.

В приказе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации говорится: «Медалью «За взаимодействие» награждаются лица, не являющиеся работниками системы Судебного департамента, внесшие значительный вклад в развитие и укрепление межведомственного взаимодействия, всестороннее содействие в совершенствовании правосудия в Российской Федерации».