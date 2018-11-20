21 ноября 2018 года в Доме журналистов (г.Самара, ул.Самарская, д.179) состоится дискуссия за круглым столом на тему: «Великие имена России». Начало в 11.00.

Мероприятие проходит в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.

В ходе круглого стола состоится экспертное и публичное обсуждение общественной инициативы по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам.

Участники обсудят детали организации и проведения общенационального конкурса по присвоению имен аэропортам, промежуточные итоги голосования; более подробно расскажут о внесших значимый вклад в развитие и становление региона претендентах, чьи имена могут быть присвоены аэропорту Курумоч, о форматах сохранения исторической памяти, создании культурно-исторического брендинга территорий для Самарской области, а также определят влияние проекта на развитие туристического направления губернии в целом.

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