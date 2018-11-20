Фотопроект «Новый поворот»

22 ноября в областном Художественном музее состоится торжественное открытие фотовыставки, посвященной 10-летию Фотообъединения областного Союза журналистов и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. Начало в 17.00.

В экспозиции будут представлены фотографии 21 автора. Фотографы, которые 10 лет назад объединились в творческий союз, за эти годы смогли сообща сделать множество ярких фотопроектов.

Особенность данной выставки в том, что каждый из фотографов открывает здесь новую грань своего таланта.

Вас ожидает выставка-эксперимент. Наряду с работами, выполненными в привычном для каждого фотографа жанре, все авторы раскрываются здесь в новом направлении.

Так, пейзажисты предстанут стритфотографами или портретистами, студийные фотографы представят пейзажные зарисовки, фоторепортеры окунутся в макросъемку и др.



Список авторов: Афанасьев Валерий, Афанасьева Екатерина, Голяков Алексей, Грибцова Людмила, Демидова Елена, Иванов Владимир, Кейлина Марина, Кирюшкин Олег, Крайнов Вениамин, Курилов Владимир, Курочкин Сергей, Ларионов Андрей, Майоров Георгий, Недыхалов Дмитрий, Попова Полина, Привалов Владимир, Стрелец Юрий, Федорин Николай, Фролов Георгий, Цветков Николай, Шинкевич Наталия.

Приглашаем журналистов и фотографов принять участие в открытии фотовыставки.

Выставка продлится до 9 декабря.

Вход свободный!

16+

Дополнительная информация:

(846) 332 68 39 – Танзиля Аглиулина, руководитель пресс-службы областного Союза журналистов, координатор Фотообъединения областного Союза журналистов.

