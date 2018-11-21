Определились имена лауреатов акции «Благородство-2018»

21 ноября в Доме журналиста состоялось обсуждение кандидатов на получение престижной премии «Благородство». Общественный совет заседал более полутора часов.

И это не удивительно. Если поступок кого-то из кандидатов не вызывал сомнений в своем благородстве, то истории некоторых дополнялись подробностями и фактами уже в ходе заседания. Ведь многие из членов совета, как выяснилось, знают истории этих людей не только из строчек заявок на участие в проекте.

Например, предпринимательница, которая за свой счет обустроила зал Дома кино в Самаре. Казалось бы, для бизнесвумен не такое уж и затратное дело. Но в ходе обсуждения выяснилось — для молодой женщины, занимающейся малым бизнесом, это огромные деньги. И пошла она на эти траты не ради рекламы.

Среди участников акции «Благородство» ветераны, общественники, люди с ограниченными возможностями здоровья, медработники, журналисты и просто неравнодушные люди. В результате споров и обсуждений с именами лауреатов определились. Своих героев-земляков жители губернии узнают во время торжественной церемонии награждения. Она состоится 10 декабря в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина.

Отметим, что в этом году акция «Благородство» посвящена 100-летнему юбилею Самарской областной организации Союза журналистов России. Многие акулы пера не раз становились лауреатами этой премии. И этот год не станет исключением.