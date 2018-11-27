Итоги АКЦИИ «БЛАГОРОДСТВО»

10 декабря в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94) объявят имена лауреатов Акции «Благородство 2018». Начало в 13:00.

В этом году Акция посвящена 100-летию областного Союза журналистов. И это не случайно, ведь именно журналисты все эти годы рассказывали и продолжают рассказывать всем жителям региона о ярких благородных поступках их земляков.

За многолетнюю историю проекта более 700 лауреатов, у каждого своя судьба, но их всех объединяют – высоконравственные поступки, которые они совершили бескорыстно, с заботой и любовью к ближним.

В оргкомитет Акции «Благородство 2018» поступило 205 заявок из 9 городов и 20 районов области, из которых Общественный Совет выбрал лауреатов.

На церемонии будут награждены лауреаты в 9 номинациях: «Забота», «Ветераны», «Волонтер», «Люди в погонах» им. А. Сенопальникова, «Усыновление», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Благотворительность в спорте», «Меценат» и «Спасение».

Приглашаем представителей СМИ

принять участие в торжественном мероприятии!



Т. 332-68-39 Координатор проекта,

руководитель пресс-службы СООСЖР Танзиля Аглиулина