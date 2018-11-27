Одна из высших журналистских наград бронзовый «Орфей» осталась в Самаре!

В Самаре прошел главный телевизионный праздник страны — «Тэфи-регион» 2018. Наш город впервые принимал финальный этап Всероссийского конкурса.

Лучшие из лучших в своей профессии, корифеи и совсем молодые тележурналисты со всей страны собрались 26 ноября на торжественной церемонии награждения в академическом театре оперы и балета.

Более 500 работ от 152 региональных телекомпаний. Жюри пришлось проделать поистине титаническую работу, чтобы выбрать самых достойных бронзового «Орфея». Конкурс проводился по 20 номинациям.

Не остались без награды и самарские журналисты. ГТРК «Самара» стала победителем в номинации «Ежедневная информационная программа для городов-миллионников».

Самарская областная организация Союза журналистов искренне поздравляет своих коллег с победой.