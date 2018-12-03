Творческие итоги

7 декабря 2018 г. в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится церемония награждения победителей VI творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова. Начало в 16:00.

Конкурс учрежден Самарской областной организацией Союз журналистов России и Администрацией г.о. Самара в память о легендарном журналисте, писателе, сценаристе, Почетном гражданине города Самара Эдуарде Михайловиче Кондратове.

В этом году конкурс приурочен сразу к двум юбилеям – 100-летию областного Союза журналистов и 85-летию со дня рождения Эдуарда Кондратова.

Конкурс направлен на повышение престижа творческих профессий, а его главной целью является выявление наиболее талантливых авторов, которые рассказывают о нашем родном городе.

По итогам конкурса присуждаются две премии: одна в области журналистики и одна в области литературы.

Участники церемонии: самарские журналисты, писатели, представители городской интеллигенции и студенчества.

Приглашаем принять участие в мероприятии!

Просим ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщить о своем участии:

по электронной почте на адрес Союза журналистов spress@samtelecom.ru

или по телефону (846) 332-68-39

Танзиле Аглиулиной