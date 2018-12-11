Благородство 2018. Посвящается журналистам

10 декабря в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина состоялась XXI церемония награждения лауреатов губернской общественной Акции «Благородство».

На этот раз Акция была посвящена 100-летнему юбилею Самарской областной организации Союза журналистов России. И это не случайно, ведь именно журналисты все эти годы рассказывали и продолжают рассказывать жителям региона о ярких благородных поступках их земляков



Цель организаторов уникального проекта – областного Союза журналистов и Ассоциации творческих союзов – уже много лет остается неизменной – отыскать и рассказывать о людях неравнодушных, сострадательных и благородных. За все эти годы на заслуженную награду получили более 700 лауреатов. У каждого своя судьба, но их всех объединяют добрые поступки, которые эти люди совершают бескорыстно, с заботой и любовью к ближним.

В этом году в Оргкомитет Акции «Благородство» поступило 205 заявок из 9 городов и 20 районов области. Чтобы выбрать самых достойных, Общественный Совет, который в этом году возглавили два сопредседателя – Почетный гражданин г. Самара, ветеран Великой Отечественной войны Николай Фоменко и лауреат Акции «Благородство 2007» Валерий Яковлев, детально изучил каждую историю и выбрал лучших.

В составе Совета работали известные и уважаемые в губернии люди, представители общественных, благотворительных, ветеранских организаций, журналисты и руководители региональных СМИ, представители силовых и правоохранительных ведомств — Марк Левянт, Елена Орлова, Ирина Лукьянова, Ширван Керимов, Алексей Бородин, Алла Шахматова, Юлия Галочкина, Ирина Тулгаева, Ольга Кочубей и др. Среди них немало лауреатов Акции прошлых лет – Михаил Федосеев (1998), Лидия Ерошина (2006), Олег Яковлев (2010), Ольга Король (2010), Елена Решетова (2012),Вера Глухова (2013), Евгения Богдан (2017).

Всего на церемонии были награждены 27 лауреатов в 9 номинациях: «Забота», «Ветераны», «Волонтер», «Люди в погонах» им. Александра Сенопальникова, «Усыновление», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Благотворительность в спорте», «Меценат» и «Спасение».



Ирина Цветкова,

председатель областного Союза журналистов, организатор Акции:

«Нашей акции уже двадцать один год. Каждый год акция отличается от предыдущей, ведь каждый год — это новая история. В этом году у нас появилась новая номинация «Благотворительность в спорте». Важно, что нашу акцию поддерживают жители губернии и активно участвуют в ней».



Первыми получили заслуженные награды лауреаты в номинации «Усыновление». Ольга Викторовна Щеголева – многодетная мать. У нее 3 кровных детей – сын живет самостоятельно, еще дочь и сын – несовершеннолетние. Из 8 приемных, четверых она усыновила. Старшей приемной дочке уже 17 лет. Младшему — всего пять. Почти все — с особенностями развития. Мама занимается с детьми, возит их на реабилитацию. И научилась творить чудеса. У одного из сыновей снята умственная отсталость, у дочери Яны после упражнений появилась чувствительность в ногах. Ольга уверена, ее дочь сможет ходить! Говорит, всех своих детей родила сама — сердцем!

Особого внимания заслуживает программа «Право на маму», которая с 2012 года выходит в эфире телеканала «Самара-ГИС». Ее ведущие рассказывают о детях, которым нужны приемные родители. Телеканал называет этот проект своей социальной миссией. Благодаря чему почти несколько сотен детей обрели счастливые семьи, живут с мамами и папами.



Иногда добрый поступок это решение, принятое в одну секунду. Лауреаты номинации «Спасение» знают цену этим мгновениям. Очень важно, что большинство спасателей совсем молодые, а порой и юные ребята, ведь у благородства нет возраста. Так 13-летняя Даша Феоктистова закрыла своим телом сестренку, на которую бросилась разъяренная собака. Она получила множество укусов, и целый месяц провела в больнице. Милая и хрупкая школьница, а сколько в ней силы и смелости.

Наряду с традиционными номинациями в этом году появилась и новая — «Благотворительность в спорте». Житель Исаклинского района ветеран МВД Михаил Дмитриев, выйдя на пенсию, продолжил тренировать. Но только не офицеров, а юных борцов и боксеров. Причем совершенно бескорыстно. Двое его воспитанников стали чемпионами области по дзюдо. Но этих достижений Михаилу показалось недостаточным и он организовал ветеранскую команду по футболу. Стал ее капитаном и наставником. А когда выяснилось, что в новом спортивном комплексе «Победа» необходимы футбольные ворота, он сделал их своими руками.





Ежегодно лауреатами Акции «Благородство» становятся люди, которые несут службу в армии, силовых и правоохранительных структурах, а номинация для них называется «Люди в погонах». Номинация носит имя генерал-лейтенанта Александра Сенопальникова, жизнь которого, безусловно, является образцовой для любого офицера. Общее количество лауреатов в этой номинации уже превысило 60 человек. В этом году наряду с бравыми парнями – лауреатами стали и две девушки – сотрудники ФСИН – Светлана Свар и Ольга Климова. Находчивые девушки не дали скрыться с места преступления злоумышленнику, который пытался похитить продукты из магазина. Они задержали его и передали в руки полиции. Выяснилось, что ранее правонарушитель уже был судим.



Номинация «Преодоление» тоже именная, посвящена она поэту, талантливому художнику и журналисту Гакилю Сагирову, который является ярким примером стойкости и силы воли. Больше полувека наш земляк был прикован к постели, но, несмотря, на это писал жизнеутверждающие стихи, нарисовал свыше ста графических рисунков и все зажав в зубах карандаш. Самарчанка Ольга Лифанова лауреат 2018 года в номинации «Преодоление» тоже человек особенный. Будучи инвалидом по зрению 1 группы она ведет активную общественную работу и сама помогает незрячим и слабовидящим. Участвовала в реализации федерального проекта «С собакой все пути открыты», где рассказывала, как собаки-поводыри помогают незрячими людьми. За время проекта создано 4 клуба владельцев собак-поводырей в регионах России. Награду она вышла получать со своим четвероногим другом.

В честь 100-летия областного Союза журналистов были вручены специальные награда от организаторов за особый, личный вклад.



Так особенными дипломами было удостоено несколько человек.

Виталий Добрусин за цикл фильмов о журналистах Самарской области. Неутомимый общественник, трудоголик и настоящий профессионал своего дела. Виталий Аркадьевич составил целую энциклопедию самарских судеб, среди которых есть и близкие нам люди — наши коллеги, учителя, наставники — легенды журналистики.

Галина Гусарова за профессионализм и неравнодушное отношение к нуждающимся в медицинской помощи. Для Галины Ивановны нет чужих людей. Всю свою жизнь она без устали помогает тем, кто обращается к ней за помощью. Дает людям веру и надежду на спасение и выздоровление. Исполнила свою детскую мечту — стала врачом с большой буквы, ответственный руководителем. Настоящий патриот своего края и своей профессии.

За профессионализм и сохранение семейных ценностей дипломом лауреата акции был награжден коллектив газеты «Наше время» (г.о. Новокуйбышевск). Они много лет занимают исследовательской работой – находят жителям Новокуйбышевска их потерянных близких. Одна из последних удивительных историй произошла с ветераном журналистики Владимиром Михайловичем Шарлотом. В течение многих лет редакция газеты «Наше время» помогала старейшему журналисту губернии искать его первую любовь — музу. И вот к 85-летию корифея нашли женщину в далёком Израиле. Спустя 65 лет поисков сбылась мечта нашего земляка-журналиста. Эта история растрогала всех в зале.

Все лауреаты Акции — обычные люди, для которых творить добро – жизненная необходимость. Их поступки не просто трогают и восхищают — вызывают желание совершить что-то хорошее, что сделает наш мир лучше и добрее.

По традиции в финале церемонии на сцену вышли все лауреаты 2018 года и вместе с Народным артистом России Марком Левянтом исполнили песню «И станет мир светлей».



Благодарим Партнеров Акции «Благородство-2018»: Шоколадная фабрика «Россия», Самарский Булочно-кондитерский комбинат, Садовый центр «Веры Глуховой», Телеканал «Самара ГИС», ГТРК «Самара», Телерадиокомпанию «Губерния», Телерадиокомпании «ТЕРРА» и «СКАТ», Радио «Самара Максимум», Радио «Маяк», «Русское радио в Самаре», Ротари клуб «Самара», «Свежую газету. Культура».

Также благодарим за поддержку: Лигу азербайджанцев Самарской области, галерею «Вавилон», Ротари Клуб Самара, салоны женской одежды «Максима» и «Ишика», журнал «Самара и губерния», Главное управление МВД РФ по Самарской области, управление ФСИН РФ по Самарской области, Управление Росгвардии по Самарской области, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области, Министерство здравоохранения Самарской области, Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Самарский университет, Ассоциацию районных и городских газет.

СПРАВКА об именных номинациях:

— Номинация «Люди в погонах» носит имя генерал-лейтенанта Александра Владимировича Сенопальникова, последние два с половиной года жизни он провёл в Самаре, возглавляя областное управление наркоконтроля. Участник контртеррористических операций, ветеран боевых действий, весь свой огромный профессиональный опыт, знания, всю свою жизнь он отдал на благо Отечества. Был удостоен высоких государственных и ведомственных наград, в числе которых – Орден Мужества и Орден Почёта.

— Номинация «Преодоление» носит имя Гакиля Сагирова. Поэт, талантливый художник и журналист, наш земляк Гакиль Сагиров…. Его жизнь была подвергнута испытаниям, которые закалили душу, волю и характер. В 15 лет, перенеся неудачную операцию на позвоночник, юный Гакиль потерял подвижность рук и ног. Прикованный к постели, он писал жизнеутверждающие стихи. А свыше ста графических рисунков нарисовал зубами тушью и карандашом.

Автор фото — Сергей Курочкин.