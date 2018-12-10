Церемония награждения победителей 6-го творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова прошла в Самарском областном художественном музее.

В номинации «Журналистика» награду получил главный редактор издания «Свежая газета. Культура» Виктор Долонько за серию публикаций о культуре и искусстве города Самары.

В номинации «Литература» премия присуждена Анатолию Улунову, заслуженному врачу РФ, члену Союза писателей России за книгу «Камертон памяти».





Награды лауреатам вручили председатель самарского областного Союза журналистов Ирина Цветкова, председатель Самарской писательской организации Александр Громов и руководитель управления информации и аналитики администрации г.о. Самара Елена Рыжкова. Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация г.о. Самара учредили в 2013-м году в память о легендарном человеке, ставшем воплощением целой эпохи культурной жизни нашего города.

«Конкурс проводим в шестой раз и каждый год – новые имена лауреатов, список пополняется, а это значит, что творческий полет, начатый когда-то Эдуардом Кондратовым, продолжается. Он был глыбой в профессии, человеком, на которого всегда равнялись. Эдуард Михайлович много лет проработал собкором центральной газеты «Известия» и всегда показывал высший пилотаж в журналистике. Стать победителем такого конкурса – почетно и престижно в нашей профессиональной среде. А потому конкурсная комиссия выбирает тех лауреатов, которые соответствуют его уровню», — отмечает Ирина Цветкова.

Эдуард Кондратов – легенда самарской журналистики, писатель, поэт, драматург; собственный корреспондент газеты «Известия», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре».

Конкурс им. Эдуарда Кондратова направлен на повышение престижа профессии журналиста и литератора. Главная его цель – выявление и поощрение талантливых авторов, которые рассказывают о Самаре.



В этом году торжественная церемония награждения прошла в форме поэтического вечера. Ведущие Ирина Тулгаева и Даниил Рыбалко приветствовали гостей стихотворными строками из произведений Эдуарда Кондратова.



Гости вечера также разговаривали стихами. Каждый вспоминал «своего» Кондратова: рассказывали истории, связанные с Эдуардом Михайловичем, делились теплыми и веселыми воспоминаниями.

Его фамилия — Кондратов

По книжкам он — почти Майн-Рид

Усат — почти что как Паратов — почти

Почти как Штирлиц, знаменит….

По традиции в церемонии награждения приняли участие журналисты и литераторы. На каждой такой встрече с ярким, многогранным талантом Кондратова знакомятся студенты. Потом и они зачитываются произведениями Эдуарда Кондратова, потому что писал он про город, про людей, про ощущения, чувства и любовь, про события, которые стали уже историей и которые еще не наступили.

«Творчество Эдуарда Кондратова актуально и сегодня. Важно, что в самой церемонии награждения участвуют будущие журналисты, пока еще студенты и школьники. Они должны знать, с кого им брать пример. И у каждой церемонии, что важно, есть продолжение. Студенты и школьники начинают читать и разбирать на занятиях творчество Кондратова. Это тоже одна из целей нашего творческого конкурса», — подчеркивает Ирина Цветкова.

Автор фото — Сергей Курочкин.