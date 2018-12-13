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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ИМЕНИ ЭДУАРДА КОНДРАТОВА

Церемония награждения победителей 6-го творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова прошла в Самарском областном художественном музее.

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В номинации «Журналистика» награду получил главный редактор издания «Свежая газета. Культура» Виктор Долонько за серию публикаций о культуре и искусстве города Самары.
В номинации «Литература» премия присуждена Анатолию Улунову, заслуженному врачу РФ, члену Союза писателей России за книгу «Камертон памяти».
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Награды лауреатам вручили председатель самарского областного Союза журналистов Ирина Цветкова, председатель Самарской писательской организации Александр Громов и руководитель управления информации и аналитики администрации г.о. Самара Елена Рыжкова. Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация г.о. Самара учредили в 2013-м году в память о легендарном человеке, ставшем воплощением целой эпохи культурной жизни нашего города.

«Конкурс проводим в шестой раз и каждый год – новые имена лауреатов, список пополняется, а это значит, что творческий полет, начатый когда-то Эдуардом Кондратовым, продолжается. Он был глыбой в профессии, человеком, на которого всегда равнялись. Эдуард Михайлович много лет проработал собкором центральной газеты «Известия» и всегда показывал высший пилотаж в журналистике. Стать победителем такого конкурса – почетно и престижно в нашей профессиональной среде. А потому конкурсная комиссия выбирает тех лауреатов, которые соответствуют его уровню», — отмечает Ирина Цветкова.

Эдуард Кондратов – легенда самарской журналистики, писатель, поэт, драматург; собственный корреспондент газеты «Известия», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре».

Конкурс им. Эдуарда Кондратова направлен на повышение престижа профессии журналиста и литератора. Главная его цель – выявление и поощрение талантливых авторов, которые рассказывают о Самаре.
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В этом году торжественная церемония награждения прошла в форме поэтического вечера. Ведущие Ирина Тулгаева и Даниил Рыбалко приветствовали гостей стихотворными строками из произведений Эдуарда Кондратова.
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Гости вечера также разговаривали стихами. Каждый вспоминал «своего» Кондратова: рассказывали истории, связанные с Эдуардом Михайловичем, делились теплыми и веселыми воспоминаниями.

Его фамилия — Кондратов
По книжкам он — почти Майн-Рид
Усат — почти что как Паратов — почти
Почти как Штирлиц, знаменит….

По традиции в церемонии награждения приняли участие журналисты и литераторы. На каждой такой встрече с ярким, многогранным талантом Кондратова знакомятся студенты. Потом и они зачитываются произведениями Эдуарда Кондратова, потому что писал он про город, про людей, про ощущения, чувства и любовь, про события, которые стали уже историей и которые еще не наступили.
«Творчество Эдуарда Кондратова актуально и сегодня. Важно, что в самой церемонии награждения участвуют будущие журналисты, пока еще студенты и школьники. Они должны знать, с кого им брать пример. И у каждой церемонии, что важно, есть продолжение. Студенты и школьники начинают читать и разбирать на занятиях творчество Кондратова. Это тоже одна из целей нашего творческого конкурса», — подчеркивает Ирина Цветкова.

Автор фото — Сергей Курочкин.