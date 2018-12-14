Приглашаем представителей СМИ в Дом журналиста принять участие в пресс-конференции.
Дата проведения — 18 декабря 2018 г. Начало в 11:00.
«Итоги самарского проекта
«Россия – великие открытия»
Завершение в Самарской области проекта «Россия – великие открытия»- цикла открытых концертов, посвященных выдающимся отечественным путешественникам и исследователям.
1. Буцыков Дмитрий Юрьевич — инициатор и художественный руководитель проекта, руководитель ансамбля народных инструментов Самарской филармонии «ВолгаФолк Бэнд».
2. Фаерман Дмитрий Михайлович — заведующий организационно-массовым отделом ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, координатор литературного конкурса в рамках проекта.
3. Кривчиков Сергей Валерьевич – режиссер, автор концертных программ проекта.
4. Макаров Сергей Владимирович – актер Самарского театра юного зрителя, участник проекта.
В рамках пресс-конференции планируется рассказать о значимости проекта, его особенностях, о включенности в него школ Самарской области, о проведении мастер-классов и творческих встреч от ведущих артистов региона и др.
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332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Кистанова Анна