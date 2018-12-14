Приглашаем представителей СМИ в Дом журналиста принять участие в пресс-конференции.

Дата проведения — 18 декабря 2018 г. Начало в 11:00.

Тема:

«Итоги самарского проекта

«Россия – великие открытия»

Информационный повод:

Завершение в Самарской области проекта «Россия – великие открытия»- цикла открытых концертов, посвященных выдающимся отечественным путешественникам и исследователям.

Участники:

1. Буцыков Дмитрий Юрьевич — инициатор и художественный руководитель проекта, руководитель ансамбля народных инструментов Самарской филармонии «ВолгаФолк Бэнд».

2. Фаерман Дмитрий Михайлович — заведующий организационно-массовым отделом ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, координатор литературного конкурса в рамках проекта.

3. Кривчиков Сергей Валерьевич – режиссер, автор концертных программ проекта.

4. Макаров Сергей Владимирович – актер Самарского театра юного зрителя, участник проекта.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о значимости проекта, его особенностях, о включенности в него школ Самарской области, о проведении мастер-классов и творческих встреч от ведущих артистов региона и др.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Кистанова Анна