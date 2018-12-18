19 декабря 2018 г. в Доме журналиста состоится круглый стол на тему «Новые технологии в социальной сфере Самарской области». Начало в 11:00.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Мероприятие проходит в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России к 100-летию творческого Союза.

В ходе «круглого стола» планируется обсудить следующие вопросы:

— Первые итоги совместного проекта Минздрава и ФГУП «Почта России»

— Перспективы развития совместного проекта

— Новые формы работы в социальной сфере

В круглом столе примут участие: представители областного Министерства здравоохранения и Министерства социально-демографической политики, руководители ФГУП «Почта России», руководители Кинель-Черкасского района, начальники почтовых отделений, почтальоны.

Аккредитация по тел:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

332-02-72

Кистанова Анна