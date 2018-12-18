19 декабря 2018 г. в Доме журналиста состоится круглый стол на тему «Новые технологии в социальной сфере Самарской области». Начало в 11:00.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.
В ходе «круглого стола» планируется обсудить следующие вопросы:
— Первые итоги совместного проекта Минздрава и ФГУП «Почта России»
— Перспективы развития совместного проекта
— Новые формы работы в социальной сфере
В круглом столе примут участие: представители областного Министерства здравоохранения и Министерства социально-демографической политики, руководители ФГУП «Почта России», руководители Кинель-Черкасского района, начальники почтовых отделений, почтальоны.
Аккредитация по тел:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
332-02-72
Кистанова Анна