Проект — открытие!

18 декабря в Доме журналиста состоялась пресс-конференция посвященная завершению проекта «Россия — великие открытия».

Проект «Россия — великие открытия» — это уникальный цикл концертно-просветительских программ. Так с сентября по декабрь текущего года в образовательных учреждениях и домах культуры области проходили выступления самарских музыкантов и драматических артистов, посвященные выдающимся отечественным путешественникам и исследователям. В концертах принимали участие юные чтецы – победители приуроченных к проекту школьных конкурсов. Многие музыкальные и литературные произведения звучали на самарских сценах впервые. Автором всех концертных программ был режиссер Сергей Кривчиков.



Дмитрий Буцыков, инициатор и художественный руководитель проекта, руководитель ансамбля «ВолгаФолк Бэнд» рассказал о проекте:

«Мы посвящаем проект «Россия – великие открытия» пятилетию ансамбля «ВолгаФолк Бэнд», это новая ступень в нашем творчестве. Надеемся, что проект привлечет молодого слушателя в концертные залы, усадит юных читателей за интересные познавательные книги, воспитает в ребятах чувство гордости родной страной и ее людьми».

Зрители концертов с большим интересом слушали музыкальные произведения Валерия Архиповского, Петра Чайковского, Жоржа Бизе, Георгия Свиридова, Дмитрия Буцыкова… Рассказ об Афанасии Никитине, Иване Крузенштерне, Витусе Беринге, Марии Кленовой, Юрии Гагарине сопровождался видеорядом и прекрасными стихами отечественных поэтов.

Сергей Макаров, актер Самарского театра юного зрителя и участник проекта, поделился своими впечатлениями от работы со школьниками:

«Приятно было видеть, что после проведения мастер-класса ребята были вдохновлены, уверены в себе, понимали истинный смысл стихов и с легкостью преодолевали волнение перед своим выступлением».

Организаторы проекта благодарят за поддержку своих партнеров: Центр социализации молодежи Министерства образования Самарской области, Самарскую государственной филармонии, Агентство социокультурных технологий Министерства культуры Самарской области, Самарскую организацию Союза композиторов России, Самарскую областную организацию Союза журналистов России, музыкальный салон «Сириус», авторскую мастерскую Екатерины Сосиной.

Участники проекта уверены, что проект ожидает большое будущее. В феврале 2019 года состоится гала-концерт, на котором будут награждены лучшие его участники.