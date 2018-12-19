Проект — открытие!

18 декабря в Доме журналиста состоялась пресс-конференция посвященная завершению проекта «Россия — великие открытия».
Проект «Россия — великие открытия» — это уникальный цикл концертно-просветительских программ. Так с сентября по декабрь текущего года в образовательных учреждениях и домах культуры области проходили выступления самарских музыкантов и драматических артистов, посвященные выдающимся отечественным путешественникам и исследователям. В концертах принимали участие юные чтецы – победители приуроченных к проекту школьных конкурсов. Многие музыкальные и литературные произведения звучали на самарских сценах впервые. Автором всех концертных программ был режиссер Сергей Кривчиков.
Дмитрий Буцыков, инициатор и художественный руководитель проекта, руководитель ансамбля «ВолгаФолк Бэнд» рассказал о проекте:
«Мы посвящаем проект «Россия – великие открытия» пятилетию ансамбля «ВолгаФолк Бэнд», это новая ступень в нашем творчестве. Надеемся, что проект привлечет молодого слушателя в концертные залы, усадит юных читателей за интересные познавательные книги, воспитает в ребятах чувство гордости родной страной и ее людьми».
Зрители концертов с большим интересом слушали музыкальные произведения Валерия Архиповского, Петра Чайковского, Жоржа Бизе, Георгия Свиридова, Дмитрия Буцыкова… Рассказ об Афанасии Никитине, Иване Крузенштерне, Витусе Беринге, Марии Кленовой, Юрии Гагарине сопровождался видеорядом и прекрасными стихами отечественных поэтов.
Сергей Макаров, актер Самарского театра юного зрителя и участник проекта, поделился своими впечатлениями от работы со школьниками:
«Приятно было видеть, что после проведения мастер-класса ребята были вдохновлены, уверены в себе, понимали истинный смысл стихов и с легкостью преодолевали волнение перед своим выступлением».
Участники проекта уверены, что проект ожидает большое будущее. В феврале 2019 года состоится гала-концерт, на котором будут награждены лучшие его участники.