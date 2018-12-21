О 100-летии Союза журналистов в прямом эфире

21 декабря в гостях у радио «Комсомольская правда Самаре» побывала председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова.Тема для разговора была выбрана юбилейная — 100-летие областного Союза журналистов.





В прямом эфире руководитель творческого союза и ведущие радиостанции Ольга Афанасьева и Антон Черепок говорили о проектах областного Союза журналистов специально подготовленных к юбилею, о нынешних тенденциях в журналистике, об участии региональных журналистов в Чемпионате мира по футболу 2018 и многом другом.