Жизнь в сумке почтальона

Очередной круглый стол, прошедший в рамках совместного проекта Самарской организации Союза журналистов России и редакции газеты «Волжская коммуна», был посвящен новым технологиям в социальной сфере Самарской области. Авторами этой технологии стали министерство здравоохранения Самарской области и управление федеральной почтовой связи губернии.

На первый взгляд, «Почта России» не имеет никакого отношения к социальной работе, но это только на первый. Кто как не почтальон приносит пенсию, почту и пособия одиноким старикам, добирается до самых глухих уголков области? Иногда только почтовый работник является связью с цивилизацией для умирающих деревень, где живут несколько стариков и нет даже магазина. Поэтому 3 октября 2018 года «Почта России» подписала соглашение о сотрудничестве с министерством здравоохранения Самарской области. Для Минздрава это стало работой по увеличению продолжительности жизни и активного долголетия в рамках национального проекта «Здравоохранение», а о мотивах почтовиков сказал директор УФПС Самарской области Александр Вакуленко: «Нам важно быть надежным социальным партнером государства».

Почтальоны, приходя в дома одиноких престарелых граждан, обращают внимание на то, как выглядит человек, проводит опрос по поводу его самочувствия и при необходимости сообщает фельдшеру или врачу о необходимости визита. Почтовые работники прошли специальное обучение, научились распознавать серьезные заболевания по внешним признакам. Речь не идет об оказании первой медицинской помощи и тем более о проведении реанимационных мероприятий, это дело специалистов. Но обратить внимание, что человеку необходима врачебная помощь, даже в том случае, когда он сам этого не осознает, может и непрофессионал. Своевременное сообщение медикам может спасти больному жизнь.

Пилотной площадкой для нового проекта стал Кинель-Черкасский район. Первые два месяца работы показали ее необходимость. По словам начальника Отрадненского почтамта Натальи Саидовой, все почтальоны понимают важность этой инициативы, и никто не отказался участвовать в проекте. Уже опрошен 4,5 тысячи человек.

Главный внештатный специалист по профилактике областного Минздрава Юрий Мальшин отметил, что точного названия этому проекту в России пока нет, а Всемирная организация здравоохранения называет подобные инициативы «общественным здравоохранением», то есть общественной деятельностью в интересах здоровья населения. В нашем случае это в прямом смысле слова общественная деятельность — дополнительные функции кинель-черкасским почтальонам пока никак не оплачиваются…

По информации куратора проекта, начальника административного отдела УФПС Самарской области Дамира Галяутдинова, новый социальный проект будет распространен на всю Самарскую область, поскольку его эффективность для отдаленных населенных пунктов губернии не вызывает сомнений.