Нужна ваша помощь

Уважаемые друзья и коллеги!

В тяжелом состоянии находится наша с вами коллега Екатерина Дербенева (Агейкина). Она нуждается в нашей поддержке.

Она выпускница кафедры журналистики Тольяттинского государственного университета. Работала в различных изданиях Тольятти, в том числе в «МК в Тольятти», была главным редактором журналов «Рекомендовано» и «Дорогое удовольствие».

После родов произошел тяжелый инсульт, который привел к частично парализации и полной потере речи. Дочка Даша, которая при рождении весила меньше килограмма, сейчас потихоньку идет на поправку. Ей жизненно необходима забота и внимание мамы.

С помощью неравнодушных людей Екатерина смогла пройти несколько курсов реабилитации в Самаре, Москве и Израиле. Есть положительная динамика и шансы на полное выздоровление, но для этого необходимо продолжать длительный курс реабилитации. Программа разработана на 1,5-2 года стоимость около 4 миллионов рублей.

Екатерина нуждается в нашей поддержке. Давайте вместе поможем ей справиться с ее бедой.

Сбор средств для поддержки Екатерины ДЕРБЕНЕВОЙ

осуществляется на карты СБЕРБАНКА:

№ 4276 5400 1921 2202

(Получатель: Екатерина Геннадьевна Дербенева)

№ 4276 5400 2890 1670

(Получатель: Андрей Викторович Дербенев)

Заранее благодарим за помощь.

Ирина Цветкова,

председатель Самарской областной организации

Союза журналистов России