Фотовыставка о самарских журналистах

27 декабря в Доме журналиста открылась фотовыставка «БУДНИ и ПРАЗДНИКИ…», посвященная самарским журналистам.



На этой фотовыставке представлены фотографии пишущих журналистов и их коллег по ремеслу из телевизионного цеха, радио и фотожурналистики. Одни увенчаны лаврами и разными регалиями, другие не очень, но все они изо дня в день, из года в год пытаются в меру своих сил и таланта нести информацию со страниц газет, журналов, из радиоэфира и телевизионного экрана в дома и души самарцев.



В это трудно поверить, но в уходящем году исполнилось 100 лет Самарскому региональному Союзу журналистов России! Больше 30 лет у руля организации Ирина Цветкова. Открывая выставку она вспомнила имена коллег, которых уже нет с нами, отметила, что 100-летний юбилей творческого союза и его достижения это заслуга всех представителя СМИ региона — журналистов, операторов, фотокорреспондентов.

В экспозицию вошло 40 фотографий, среди которых немало портретов легенд самарской журналистики: Владимир Шикунов, Нина Алпатова, Юрий Хмельницкий, Маргарита Жутова, Александр Барышев, Рафгат Аглиулин, Валерий Иванов, Григорий Ривлин, Елена Орлова, Виталий Добрусин, Сергей Волков, Владимир Каковкин, Ирина Лукьянова, Сергей Нагаев… Всех не перечислишь. Кто-то уже покинул нас, кто-то на заслуженном отдыхе, кто-то продолжает активный период своей жизни.

Фотовыставка получилась почти на троих. В том смысле, что у нее три автора. Светлана Осьмачкина фотографирует уже четвертого по счету самарского губернатора. Первые лица губернии меняются, а она по-прежнему незаменима на своем фото-посту. Недалеко от нее ушел и Андрей Савельев из правительственной «Волжской коммуны». Несмотря на плотность графика всегда на позитиве. Юрий Стрелец пребывает в более свободном полете, но без него и в этот раз не обошлось.

Есть еще два автора – два Сергея – Курочкин и Баранов. Оба до сих пор в строю, да творческие амбиции еще имеются. В нынешней фотоколлекции есть несколько кадров и от них.





Выставка продлится до середины января.

Вход свободный.

Отдельная благодарность за помощь в организации выставки Георгию Майорову.

(846) 332 68 39

Танзиля Аглиулина,

руководитель пресс-службы областного Союза журналистов

Автор фото – Сергей Курочкин.