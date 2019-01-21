22 января 2019 года в Доме журналиста открылась фотовыставка «Ты теперь солдат». Автор проекта самарский фотограф, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, член Союза фотохудожников России Юрий Стрелец.

Фотопроект посвящен современному армейскому ремеслу. В экспозицию вошло 35 фотографий, которые отображают разные стороны армейских будней, подчеркивая способность солдата в любой момент стать настоящим защитником своей страны.

В своих работах автор представляет образ современного военнослужащего, важность и актуальность этой профессии.

Проект получил поддержку Министерства культуры РФ в виде государственной стипендии 2018 года для членов творческих союзов.

Выставка продлится в Доме журналиста в течение месяца.

Дни и время работы: понедельник-пятница, с 10:00 до 17:00.

Вход свободный.

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