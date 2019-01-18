День российской печати с юбилейным акцентом

17 января на торжественный вечер в отеле «Ренессанс» собрались представители журналистского сообщества Самарской области. Праздник был посвящен профессиональному празднику – Дню российской печати.





Главная тема – 100-летие областного Союза журналистов, самого массового творческого Союза в регионе.

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Здесь можно было встретить: руководителей крупных телерадиокомпаний, областных газет и интернет-порталов, представителей муниципальных СМИ, ведущих журналистов, руководителей пресс-служб правоохранительных органов и силовых ведомств.

В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Поздравляя журналистов, он отметил, что 2018 год был ознаменован важнейшими событиями для всей страны и региона: выборы Президента Российской Федерации, Чемпионат мира по футболу и многое другое.

«Хочу вас поблагодарить за совместно прожитый год. Он был действительно ярким, успешным, победным, – сказал Дмитрий Азаров. – Мы не только успешно справились в 2018 году с теми задачами, которые стояли перед Самарской областью, но и создали серьезный задел для будущих успехов. Мы не можем останавливаться на достигнутом».

«Я уверен, что во многом задел на этот год удалось создать благодаря вашей работе, тому позитивному информационному фону, который вы создаете, вашей активности в обличении недоработок и недостатков, и тому объединению, которое произошло в обществе», – сказал Губернатор.

Глава региона поздравил Самарскую областную организацию Союза журналистов России, которой в 2018 году исполнилось 100 лет. Специально к этой знаменательной дате был подготовлен фильм о масштабной работе творческого союза. Буквально каждый участник вечера мог увидеть себя в кинокадрах. Видео



Вот уже много лет бессменным председателем организации остается Ирина Цветкова.

Она зачитала приветствие Президента РФ Владимира Путина к участникам торжественных мероприятий, посвящённых 100-летию творческого союза, в котором отмечена серьёзная роль Союза журналистов в деле консолидации отечественного профессионального сообщества.

«Мне сегодня хотелось бы от имени всех коллег поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку, которую вы всегда оказывали нашей организации. Спасибо всем членам Правления, моему заместителю Ольге Лагутиной и руководителю пресс-службы союза Танзиле Аглиулиной за совместную работу. Только вместе мы сила! Друзья, прекрасен наш союз», – сказала Ирина Цветкова.

По многолетней традиции в рамках празднования Дня российской печати представителям региональных СМИ вручаются награды.

Началось все с наград областного правительства. Так Почетным знаком «За заслуги в развитии ветеранского движения» наградили Валерия Штепо, члена совета ветеранов областного Союза журналистов. Ветерана зал приветствовал стоя.



А Почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» была удостоена Галина Набатова, главный редактор газеты «Степной маяк», Большечерниговского района.



В этом году самый престижный журналистский конкурс региона – «Золотое перо губернии» отметил свой 20-летний юбилей. Награды лучшим журналистам 2018 года вручили глава региона Дмитрий Азаров и председатель Союза журналистов Ирина Цветкова.



«Золотое перо» в номинации «Печатные СМИ» получила Ирина Подлесова, специальный корреспондент газеты «Волжская коммуна» за профессиональный подход в освещении дискуссионных тем. В профессии 36 лет, журналистика стала для нее делом всей жизни. Член Союза журналиста с 1987 года. Неравнодушна к жизни родной Самары, всегда готова помочь своим читателям и словом, и делом.

В номинации «Электронные СМИ» в этот раз два победителя.

Это Елена Орлова, главный редактор телеканала «Самара-ГИС» награду получила за реализацию телевизионных проектов, посвященных «Чемпионату мира по футболу 2018». На самарском ТВ больше четверти века, уже несколько поколений тележурналистов могут назвать ее учителем. Сегодня ее воспитанники успешно работают не только на региональном телевидении, но и на многих федеральных каналах. Много лет Елена Борисовна входит в состав Правления областного Союза журналистов. Коллеги ценят ее не только за удивительное чувство юмора, но и за невероятные идеи, которые в последствии превращаются в яркие творческие проекты.

Еще одним обладателем заветной статуэтки стала Ольга Федорова, корреспондент ГТРК «Самара» за профессиональный подход в освещении темы «Власть и люди». Ольга в журналистике 20 лет, член Союза журналистов. На гребне политической волны. Всегда грамотно и четко рассказывает о знаковых политических событиях в жизни региона и страны.

«Золотое перо» в номинации «Интернет СМИ» в этом году решено не присуждать.

Каждый лауреат получил диплома победителя, авторскую статуэтку в форме крыла птицы с золотым пером и специальную премию от губернатора 100 000 руб.

Напомним, что журналистский конкурс проводится Союзом журналистов и областным правительством с 1998 года. С тех пор победа и получение «золотого пера» для любого журналиста является по-настоящему значимым признанием его профессионального мастерства. За это время его лауреатами стали 59 представителей средств массовой информации.

Также были озвучены имена обладателей премий Самарской областной организации Союза журналистов России.



Премией «Дебют» была отмечен Евгения Васина, корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда в Самаре» за яркие публикации о жизни региона.



Обладателем премии «С открытым забралом» имени Валерия Иванова в этом году стала Анна Шепелева, специальный корреспондент «Российской газеты» филиала в г. Самара за серию материалов, вскрывающих недостатки в социальной сфере. Член Союза журналистов, Золотое перо губернии 2007 года.



Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой получила Ирина Денисова — генеральный директор ООО «Лада Медиа» — за активное продвижение телересурса в городе Тольятти. Входит в состав Правления областного Союза журналистов, Заслуженный работник СМИ Самарской области.



Премией «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова награжден Дмитрий Дятлов — музыкальный обозреватель издания «Свежая газета. Культура» — за глубину и компетентность освещения культурной жизни региона.



Премией «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой отмечена Татьяна Симдянова, главный редактор газеты «Право» за верность теме. Татьяна член Союза журналистов, в этом году исполняется 20 лет как она руководит газетой.

Во второй части торжественной церемонии были награждены лауреаты VII областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области Список лауреатов

В этом году формат конкурса, который проводится в регионе с 2012 года, несколько изменился. Раньше победителей определяли по двум направлениям – «Журналистика: мастерство, призвание, профессия» в семи номинациях и «Актуальная тема» в 12 номинациях. В 2018 году конкурс проводился уже в формате индивидуального соревнования журналистов «Профессия – журналист» и в формате соревнования редакций муниципальных средств массовой информации «Медиа профи».

В разделе «Профессия – журналист» участвовали представители 19 профессий в сфере массовой информации. В конкурсе по направлению «Медиа профи» соревновались исключительно редакции СМИ малых городов и муниципальных районов Самарской области. Если раньше в одной номинации было несколько призовых мест, то теперь – по одному на каждую. Это существенно повысило конкуренцию среди соискателей и сделало победу еще более престижной. Кроме того, были учреждены специальные призы Главы региона для особо значимых и социально важных работ.





Кроме того, были вручены специальные призы Губернатора Самарской области.



Отдельным специальным призом посмертно был награжден редактор отдела «Власть и политика» областной газеты «Волжская коммуна» Максим Ромашов, чья жизнь трагически оборвалась 23 декабря 2018 года. Коллеги почтили его память минутой молчания.



В свою очередь журналисты преподнесли Главе региона Дмитрию Азарову памятный подарок – мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, как символ знакового для региона года, с подписями обладателей «Золотых перьев» прошлых лет – как символа неизменной готовности журналистского сообщества служить на благо губернии. Ирина Цветкова подарила губернатору Родословную книгу для фиксации важнейших событий для него и его семьи.



Ярким завершением официальной части церемонии стала песня «Достояние Губернии» в исполнении журналиста телерадиокомпании «Губерния» Александры Байдачной. Кстати, слова и музыку песни написала тоже наша коллега – Золотое перо губернии Алла Волынкина.

По окончании церемонии у всех была возможность уже в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, поздравить лауреатов с заслуженными наградами.

Союз журналистов поздравляет всех с заслуженными наградами,

желаем всем новых творческих побед!

ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор фото — Игорь Казановский и Светлана Осьмачкина.