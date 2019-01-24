Внимание! Вакансия

Областная газета «Пульс Поволжья» ищет журналиста.
Условия работы: полный рабочий день (с 10.00 до 17.00), официальное трудоустройство.
Заработная плата: оклад плюс гонорары.
Обязанности: поиск тем и героев для публикации, подготовка и написание материалов в газету и на сайт.
Требования: филологическое или журналистское образование (можно неполное высшее), грамотная речь, ответственность, оперативность, креативность, публикации приветствуются.
Резюме направлять на электронную почту: samarared@province.ru
Контактное лицо: Полина 8927 019 39 96