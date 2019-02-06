7 января 2019 года в Доме журналиста откроется персональная выставка «5:8 — золотой возраст». Автор выставки — самарская художница, член Творческого союза художников России, Союза дизайнеров РФ, Почетный работник образования РФ Елена Малыгина.

Начало в 12:00.

На выставке собраны работы разных лет, некоторые экспонируются впервые. Это и самарские пейзажи, и сказочные фантазии, выполненные в технике масло, темпера, и графика (тушь, перо).

Часть работ посвящена русской теме, в них отражены история русского костюма, русский быт, символика.

Творчество Елены Малыгиной хорошо известно в Самаре и за ее пределами. Она – участник многочисленных всероссийских и международных конкурсов, победитель и призер Международной выставки-конкурса современного искусства в номинациях «Модернизм», «Авангард».

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Танзиля Аглиулина

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Абкина Елена